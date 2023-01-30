При цьому росіяни змінюються і підлаштовуються під ситуацію.

Українські захисники розвіяли міф про російську армію, як "другу у світі" за загальними показниками. ЗСУ адаптують стару зброю під бойові умови та вчаться використовувати нову. У цьому унікальність наших Збройних сил, проте окупанти теж підлаштовуються під ситуацію.

Такою думкою поділився керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska. Щодо звання "другої армії світу" він заявив: "Так, я вірю, що це був міф. Але я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про "непереможну російську армію". Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети і англійці розгромили в морі іспанський флот, велику і непереможну Армаду. Так само [ми] розгромимо "велику і непереможну" армію Росії. Так само, як Давид переміг Голіафа".

Буданов сказав, що не варто ставитися до війни, як до чогось постійного, статичного або "замороженого". Голова ГУР назвав бойові дії "живою субстанцією", а події на полях битви — доказом унікальності української армії. Бійці ЗСУ адаптують стару зброю під свої потреби і вчаться застосовувати нову. Однак рашисти теж не стоять на місці.

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"Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію. Розбирає і впроваджує нові рішення; тактико-оперативні. Або навіть розробляє нові стратегічні цілі", — додав Буданов.

Війна в Україні: остання інформація з фронту

За даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 126 650 ворожих солдатів. Вони також знищили понад 20 тисяч одиниць російської техніки.

Рашисти зараз наступають на чотирьох напрямках — Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському. ЗСУ продовжують відбивати штурми.

Одна з найгарячіших точок на фронті — це східна "фортеця" Бахмут, яка витримує тиск рашистів протягом довгих місяців. У свіжому відео непохитні герої з ЗСУ показали, як вони відбиваються від штурмів окупантів в районі міста.

Згідно із заявами Луганської ОВА, українські захисники продовжують поступово просуватися у напрямку до Сватового та Кремінної.

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