Президент зазначив, що Росія обов'язково відповість за ракетний удар, влашований 31 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський розповів про низьку ефективність російської армії. Якщо до початку війни проти України її називали "другою армією світу", то тепер вона навіть не двадцять друга.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Уже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати щонайменше учетверо більше ракет. Ще гірші показники в Росії щодо дронів, зокрема й тих, які поставили їй спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня "друга армія світу" вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню", – наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що Росія обов'язково відповість за сьогоднішній ракетний удар, влаштований 31 жовтня.

"Кожен новий російський удар по наших цивільних об'єктах тільки полегшує й наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на територію Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла – від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей", – заявив він.

Ракетний удар по Україні 31 жовтня 2022 року

Вранці 31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що цей удар став помстою РФ за інцидент із кораблями Чорноморського флоту в Севастополі. За його словами, Росія запускала по Україні ракети, дальність яких становить 1,5-2,5 тисячі кілометрів.

Під час атаки одна з російських ракет впала на крайню північ села Наславча Окницького району у Молдові. Ворожу ракету збила українська зенітна система.

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