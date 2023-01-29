Це відбувається, незважаючи на усі складнощі і надважкі умови.

Сили оборони України продовжують крок за кроком просуватись в напрямку Кремінної і Сватового у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Хоча на Луганщині зараз і важка ситуація, але повністю контрольована нашими Силами оборони. І якщо з боку Донецької області, у Білогорівці, там міцно тримаються позиції нашими захисниками, то на Сватівсько-Кремінському напрямку, крок за кроком, метр за метром, дуже важко, але все ж таки, наші Сили оборони мають успіх", - зазначив він.

Гайдай додав, що це відбувається, незважаючи на усі складнощі і надважкі умови.

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Ситуація в Луганській області

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська готуються до вирішального наступу у Луганській області. Зазначається, що окупанти можуть проводити обмежені атаки на більшій частині лінії фронту, щоб розосередити і відвернути ЗСУ.

29 січня до лікарні у Ювілейному, у тимчасово окупованій Луганській області, доправлено близько 300 поранених найманців "Вагнера". Проте лікувати їх ніхто не хоче. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що лікарі відмовляються надавати допомогу "вагнерівцям", бо ті є носіями багатьох хвороб. Зокрема, у окупантів сифіліс, туберкульоз, ВІЛ.

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