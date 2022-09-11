Українська армія змогла наростити необхідні ресурси для системного звільнення окупованих територій.

Збройні Сили України готові звільнити всі захоплені Росією території і вийти на кордони 1991 року.

Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії Микола Маломуж в ефірі Freeдом.

За його словами, українська армія наростила необхідні для цього ресурси.

"Ми йдемо стратегічно на Харківському напрямку, вже виходимо на Луганськ, Донецький регіон. Це сьогодні перспектива... Ми готові виходити на вирішення війни", - наголосив Маломуж.

Він зазначив, що кордони України були закріплені в 1991 році відповідно до міжнародного права, а тому єдиний варіант досягнення миру - повернення до офіційних кордонів.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представника ОК" Південь " Наталії Гуменюк, ЗСУ в різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати Російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

11 вересня 2022 року голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни пакують награбоване і біжать. Російські військові залишають навіть міста, які були окуповані ще в 2014 році.

Станом на 11 вересня до виходу на держкордон на Харківщині ЗСУ залишалося пройти ще 50 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: