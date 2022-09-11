Російські військові залишають навіть міста, які були окуповані ще в 2014 році.

Російські військові збирають награбоване і тікають з окупованих територій України.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас є інформація, що з окупованих територій виїжджають і комендатура, і прокуратура, і окупанти, і гауляйтери, і складають награбовані речі, пакують свої сім'ї в автомобілі і їдуть", - сказав він.

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Гайдай підкреслив, що окупанти виїжджають навіть з міст, які були окуповані ще з 2014-го року.

"Дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо, як Збройні Сили України зможуть перетнути річку і почнеться повномасштабна деокупація населених пунктів Луганщини", - додав глава ОВВА.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ в різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати Російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

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