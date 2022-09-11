Російські військові збирають награбоване і тікають з окупованих територій України.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
"У нас є інформація, що з окупованих територій виїжджають і комендатура, і прокуратура, і окупанти, і гауляйтери, і складають награбовані речі, пакують свої сім'ї в автомобілі і їдуть", - сказав він.
Гайдай підкреслив, що окупанти виїжджають навіть з міст, які були окуповані ще з 2014-го року.
"Дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо, як Збройні Сили України зможуть перетнути річку і почнеться повномасштабна деокупація населених пунктів Луганщини", - додав глава ОВВА.
Війна в Україні: актуальні дані
ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.
За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ в різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.
Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати Російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.