Відбувається перевірка правильності тверджень розвідки про шляхи підходу і відходу звідти.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про підготовку до серйозної операції у тимчасово окупованому Криму. Про це свідчать місії бойових підрозділів у Чорному морі.

"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарне послання для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - розповів у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму", прем'єра якого відбулася 10 березня в ефірі телемарафону.

Українські розвідники брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом. Тому вони змогли поділитись деталями війни за море у 2022-2023 роках. Зокрема, влітку 2023 року бійці спецпідрозділу "Шаман" скористались неуважністю окупантів і переправились на лівий берег Херсонської області.

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"Ми зрозуміли, що противник не досить обізнаний в обстановці. Здійснили на човнах захід на територію противника у міжпозиційний простір, висадилися, одразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон", - розповів про початок створення лівобережного плацдарму командир спецпідрозділу з позивним "Шаман".

У липні того ж року бійці спецпідрозділу "Тимура" повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а пізніше брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

"У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші "вишки", наш Крим, наш Зміїний острів", - наголосив командир спецпідрозділу ГУР МОУ.

Як додається, знищення кораблів ворожого флоту - це зона відповідальності спецпідрозділу Group 13. Їхній командир з позивним "Тринадцятий" наголосив, що кожна подібна місія вимагає ретельної підготовки.

"Ми розуміємо як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами", - зазначив військовий.

Ситуація в окупованому Криму

Останнім часом російські окупанти почали частіше скаржитися на вибухи в Криму та атаки на їхні військові об'єкти. Так, 3 березня на півострові пролунали потужні вибухи в районі нафтобази.

А вже наступного дня росіяни повідомили про "ракетну атаку", яку начебто було здійснено на авіабазу армії РФ "Гвардійське".

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв нещодавно заявив, що коли незаконно збудований Керченський міст знищать, в росіян, які оселилися на півострові за час його окупації, почнеться паніка. Вони почнуть тікати з українського Криму.

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