Наразі важко сказати, чи здатні ці системи збивати ракети типу "Кинджал".

В Україні поки що немає протиракетних систем ЗРК Patriot. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію видання Financial Times щодо наявності першої такої системи в Україні.

"Спочатку нас так несподівано застає міністр оборони Польщі через іспанське видання минулого тижня, тут Financial Times пише. Ну немає ще поки, не бачив. Коли буде, то дізнаєтеся, коли буде збитий перший рашистський літак", - сказав речник.

За його словами, часто ставлять питання щодо можливості цих систем збивати ракети типу "Кинджал".

Відео дня

"Щодо "Кинджала" теж ставлять це питання. Важко відповісти, ніхто ще не робив цього, якщо Україні довірять таку місію, будем пробувати, будемо намагатися збивати й "Кинджали". Сказати зараз важко, чи здатен цей комплекс це робити, треба втілювати це на практиці", - заначив Ігнат.

Повідомлення іноЗМІ щодо передачі Україні ЗРК Patriot

10 березня видання Financial Times повідомило, що Україні вже могли передати одну з двох обіцяних протиракетних систем ЗРК Patriot, однак вона ще не була введена в експлуатацію.

Декілька днів тому іспанське видання La Razon повідомило про те, що перші системи Patriot прибули до України. Про це нібито в коментарі заявив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак. Та вже незабаром з'явилося спростування - польський міністр заявив, що його слова неправильно переклали.

Вас також можуть зацікавити новини: