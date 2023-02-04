Вони дозволять Україні захиститися від атак безпілотників, ракет і російської авіації.

Франція та Італія навесні поставлять системи MAMBA, щоб допомогти Україні захищатися від російських атак з повітря. Про це у Twitter повідомив очільник французького Міноборони Себатьян Лекорню.

"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/T-MAMBA. Ця система дозволить захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про що просив Олексій Резніков", - йдеться у його повідомленні.

Система SAMP/T-MAMBA - що про неї відомо

MAMBA - еквівалент американської системи Patriot. Її було розгорнуто в Румунії для захисту надзвичайно стратегічного регіону порту Констанца.

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Ця система була створена спільним франко-італійським консорціумом, вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. SAMP/T-MAMBA - єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.

Одна пускова установка ЗРК озброєна 8 ракетами, які можуть бути відстріляні в одному залпі всього за 10 секунд.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що достатня кількість систем протиракетної оборони PATRIOT та комплекси SAMP-T допоможуть Україні захиститися від балістичних ракет.

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