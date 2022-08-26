Системами знищено понад 50 складів зі зброєю та боєприпасами російських окупантів.

Усі передані Заходом далекобійні системи залпового вогню виконують бойові завдання на фронті. Ворог не знищив жодної установки.

Про це повідомляє Міноборони у Twitter.

"20+ українських HIMARS, M270 та MARS. Всі залишаються в строю", - йдеться у повідомленні. Відео дня:

Зазначається, що системами знищено понад 50 складів зі зброєю та боєприпасами російських окупантів.

Ворог регулярно поширює фейки про знищення установок HIMARS, однак жодна з заяв МО Росії не підтверджена ні Україною, ні Сполученими Штатами.

Пентагон неодноразово хвалив ефективне застосування систем Збройними силами України. Для ураження ворожих цілей захисники використовують ракети на 70-80 км дальності.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Вранці, 26 серпня, Генштаб повідомляв про провальні наступи РФ у напрямку Соледара і Бахмута.

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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