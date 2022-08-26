Усі передані Заходом далекобійні системи залпового вогню виконують бойові завдання на фронті. Ворог не знищив жодної установки.
Про це повідомляє Міноборони у Twitter.
"20+ українських HIMARS, M270 та MARS. Всі залишаються в строю", - йдеться у повідомленні.Відео дня:
Зазначається, що системами знищено понад 50 складів зі зброєю та боєприпасами російських окупантів.
Ворог регулярно поширює фейки про знищення установок HIMARS, однак жодна з заяв МО Росії не підтверджена ні Україною, ні Сполученими Штатами.
Пентагон неодноразово хвалив ефективне застосування систем Збройними силами України. Для ураження ворожих цілей захисники використовують ракети на 70-80 км дальності.
Війна в Україні: актуальні дані
Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Вранці, 26 серпня, Генштаб повідомляв про провальні наступи РФ у напрямку Соледара і Бахмута.
Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.
Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".
Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.
ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.