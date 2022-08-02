Кожна ракета знищує міст або склад боєприпасів, відповів Ковальчук.

Україна ще не втратила у боях з російською армією жодної системи РСЗВ HIMARS, переданих Штатами.

Про це в інтерв'ю Tablet magazine заявив командувач оперативного командування "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.

"У нас ще не було втрат у жодній з систем HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися ними користуватися", - сказав він.

Ковальчук наголосив, що кожна ракета HIMARS влучає у ціль.

"Кожна ракета знищує міст або склад боєприпасів. Наші союзники також побачили величезну економічну ефективність у тому, як ми використовуємо ракети. Кожна випущена ракета знищує набагато більше своєї вартості в російській техніці або боєприпасах", - зауважив командувач.

Українські війська використовують ракети до HIMARS набагато ефективніше за росіян, які б'ють багатомільйонними ракетами заради "незначної вигоди", підкреслив генерал.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.

Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцеве бойові дії тривають.

Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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