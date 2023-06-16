Про сімох з них до цього часу взагалі не було жодних відомостей.

Україна встановила місцезнаходження 11 полонених захисників, яких Росія передала Будапешту та які зараз утримують на території Угорщини.

"Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини наразі перебувають 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених", - повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко у Telegram.

За словами омбудсмена, Україна змогла встановити також прізвища наших військових та маршрут їх переміщення до Угорщини. Родичі та відповідні правоохоронні органи вже отримали всю інформацію.

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"Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей", - додав Котенко.

Зазначається, що до повернення полонених військовослужбовців на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Українських військовополонених передали Угорщині: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 червня на сайті Московського патріархату з'явилася інформація про передачу Угорщині групи українських військовополонених.

Наступного дня віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн оголосив, що йдеться про 11 військовополонених, однак подробиці розкривати відмовився.

МЗС вимагає надати Україні детальну інформацію про полонених, оскільки Київ не був попереджений про подібні перемовини між Москвою та Будапештом. У ГУР України заздалегідь мали інформацію про підготовку інформаційно-психологічної операції з полоненим для відбілювання РПЦ на території Європи.

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