Тіла загиблих військових вдалося забрати з окупованих територій.

Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій тіла ще 79 військових, які загинули на фронті.

Як повідомляє Мінреінтеграції, передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві додали, що тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

Повернення полеглих захисників до України

Як повідомляв УНІАН, на початку травня у міністерстві повідомляли про повернення 80 тіл військових, які загинули у війні з РФ. Їх забрали з окупованих територій.

Раніше, 24 березня, до України повернули тіла ще 83 українських бійців, а 14 квітня - ще 82 полеглих захисників.

У грудні минулого року уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька зазначала, що близько 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

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