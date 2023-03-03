Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути тіла 1 тис. 426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. В повідомленні зазначається, що за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції.

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"Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОТ вдалося повернути тіла 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання", - сказано в повідомленні.

Обміни полоненими з Росією

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого у Мінреінтеграції нагадували, що держава не бере гроші від родин за повернення тіл загиблих чи обмін полонених. Людей застерегли і порадили звертатися до поліції, якщо аферисти почнуть вимагати за це гроші.

Раніше омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна хотіла б провести обмін всіх на всіх, однак Росія не погоджується на це.

Також Лубінець розповідав про брехню, до якої вдається Росія, щоб не проводити обміни полоненими.

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