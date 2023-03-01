Скорочення кількості запасів боєприпасів непокоїть країни Євросоюзу.

Берлін взяв на себе зобов’язання наростити випуск боєприпасів і збільшити потужності для ремонту озброєння з метою посилення підтримки України.

Про ці заходи оголосив німецький канцлер Олаф Шольц, передає CNN. "Підтримка України, яка триває вже рік, також дала нам знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин, а також створити можливості для ремонту зброї, яка використовується у війні, за межами України", - уточнив Шольц.

За його словами, Німеччина "забезпечить виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми самі постачаємо, так і для тієї, що походить із старих запасів, які є у Східній Європі".

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Скорочення кількості запасів боєприпасів непокоїть країни Євросоюзу. Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно ніж РФ, все одно вона витрачає їх швидше, ніж ЄС спроможний випускати. У зв'язку з цим в даний час США і Євросоюз намагаються збільшити виробництво боєприпасів як для постачання Україні, так і для поповнення своїх запасів.

Боєприпаси для ЗСУ

14 лютого стало відомо, що Німеччина вирішила проблему з дефіцитом боєприпасів для системи ППО Gepard, яку вона надала Україні. Як повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, вже укладено урядовий контракт зі збройовою корпорацією Rheinmetall. "Ми швидко приступимо до власного виробництва боєприпасів Gepard в Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої частини ППО", – сказав тоді Пісторіус.

А 11 січня прес-служба держконцерну "Укроборонпром" повідомила про налагодження серійного виробництва 82-мм боєприпасів для міномету. Це снаряди для ураження живої сили противника на дистанції до 4,5 км. У держконцерні запевнили, що нові снаряди кращі за ті, що використовувалися досі.

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