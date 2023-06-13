ЗСУ також знищили ворожий гелікоптер.

Авіація Збройних сил України за минулу добу, 12 червня, завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, бійці Сил оборони також знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

При цьому захисники з підрозділів ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Відео дня

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби українські захисники на Таврійському напрямку ліквідували майже чотири роти росіян. Крім того, було знищено 25 одиниць ворожої військової техніки.

Протягом тижня під час наступу у Донецькому та Таврійському операційних районах Сили оборони України просунулися на 6,5 км, взяли під контроль 90 квадратних км території та звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.

Боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко наголосив, що найближчими днями ні у кого не залишиться сумнівів, що контрнаступ ЗСУ почався, всі все побачать.

Вас також можуть зацікавити новини: