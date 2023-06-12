Ворог також поніс втрати в техніці.

Протягом цієї доби українські захисники на Таврійському напрямку ліквідували майже чотири роти росіян. Крім того, було знищено 25 одиниць ворожої військової техніки.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на цьому напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання.

За його словами, серед ліквідованої техніки противника, зокрема шість танків, п’ять бойових машин піхоти, легкий броньований тягач, гаубиця 2С19 "Мста-С" та автомобільна техніка росіян. Крім того, було знищено склади з боєприпасами ворога.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Міноборони, протягом тижня під час наступу у Донецькому та Таврійському операційних районах українські війська просунулися на 6,5 кілометрів, взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території та звільнили сім населених пунктів. Йдеться про Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.

Водночас, на Бахмутському напрямку за тиждень просування військ по флангах сягає від 1,5 до 3,5 кілометрів, а площа території взятої під контроль - 16 квадратних кілометрів.

Президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за "кожен український прапор, який повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території", а також за вагоме поповнення обмінного фонду. Глава держави наголосив, що тривають жорсткі бої, однак ворога зазнає саме таких втрат, які потрібні Україні. Водночас, за його словами, просування ускладнюється дощовою погодою.

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