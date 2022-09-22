Також вогневого ураження завдано було, зокрема, по чотирьох пунктах управління, трьох позиціях протиповітряної оборони та трьох складах боєприпасів окупантів.

Протягом доби українською авіацією уражено 10 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів, а також дві позиції їхніх зенітних ракетних комплексів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів", - мовиться у дописі.

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Також зауважується, що українські ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях протиповітряної оборони, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів окупантів.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході України. Водночас РФ зосереджує зусилля на спробах наступу на Донецькому напрямку.

За минулу добу Збройні сили України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

21 вересня відбувся масштабний обмін військовополоненими, у результаті якого додому повернули близько 200 захисників Маріуполя.

Щоб завадити просуванню українських сил, Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, покликану поповнити резерви розбитих підрозділів в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 55 510 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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