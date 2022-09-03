Підрозділи Повітряних сил працювали по окупантах на різних напрямках, зокрема використовуючи протирадіолокаційні ракети HARM.

За минулу добу, 2-го вересня та початок доби (до 2.00 год) 3-го вересня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено 5 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 5 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу Збройних сил України.

Авіація Повітряних сил працювала по окупантах на різних напрямках.

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"Екіпажі МіГ-29 та Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б’ють по позиціях ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM. Тим часом бомбардувальна та штурмова авіація традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах ПММ, скупченню живої сили та броньованої техніки окупантів", - зазначає Генштаб.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

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