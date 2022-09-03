Окрім ракет, росіяни атакували область "Градами" та важкою артилерією, зафіксовані руйнування та пожежі.

Вночі ворог вдарив з "Градів" по Дніпропетровщині, поранено чоловіка.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була дуже гучною… Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією…", - зазначив він. Відео дня

За словами Резніченка, у Дніпровському районі військові збили всі п'ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Він уточнив, що падіння уламків спричинило кілька пожеж, які вогнеборці ліквідували.

"Ніхто не постраждав", - додав голова ОВА.

Він також розповів, що по Нікопольському району окупанти завдали ударів "Градами" та важкою артилерією - минулося без загиблих та поранених.

"У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів", - зауважив Резніченко.

Також у Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада - зафіксовані руйнування приватних будинків.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

Вас також можуть зацікавити новини: