Проблеми зі "зором" у окупантів виникли в Брянській і Курській областях.

Українські захисники "мінуснули" ще дві російські вишки спостереження. Окупанти залишилися без "очей" в Брянській та Курській областях Російської Федерації.

"Мінус дві вежі спостереження на Росії. Силами протитанкової групи спецпідрозділу KRAKEN знищені дві автономні вежі спостереження "Муром" в Брянській і Курській області", - гйдеться у повідомленні бійців у Facebook.

Відзначається, що з таких вишок можна було цілодобово спостерігати за українськими територіями в радіусі до 15 км. Подібні автономні вишки реагують на будь-який рух, керують ворожою артилерією і навіть можуть супроводжувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

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Варто відзначити, що це не перша російська вишка, яку знищили бійці KRAKEN. 5 березня захисники України за допомогою дрона знищили автономну вежу спостереження в Брянській області РФ.

Ситуація на фронті станом на 12 березня - що відомо

Протягом 11 марат окупанти 12 разів вдарили авіацією і п'ять разів ракетами. Крім того, зафіксовано 56 обстрілів з РСЗВ.

При цьому укранські військові відбили 92 атаки росіян, метою яких залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

У той же час загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже досягли орієнтовно 159090 осіб.

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