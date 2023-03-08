У Білгородській області кількість "злочинів з використанням зброї та вибухівки" зросла на 4100%.

В Курській та Бєлгородській областях РФ, що межують з Україною, значно зросла кількість злочинів, пов'язаних зі зброєю та вибухівкою.

За інформацією російського видання "Комерсант" з посиланням на дані МВС РФ, у січні 2023 року кількість злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї, у Білгородській області зросла на 216,7%, якщо порівнювати з січнем 2022 року. А число "злочинів з використанням зброї та вибухівки" зросло на 4100% — в більш як 50 разів.

У Курській області число злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї, зросло в січні 2023 року на 104,2% в порівнянні з минулим січнем. Число ж "злочинів з використанням зброї та вибухівки" збільшилося на 1300%.

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Ситуація зі злочинністю на російсько-українському кордоні

Протягом минулого року в прикордонних областях, з території яких РФ активно обстрілює Україну, зафіксували значний приріст злочинів, пов'язаних з використанням зброї.

Наприклад, був випадок, коли командир взводу окупантів у Білгородській області підірвав гранату поруч з боєприпасами. Серед ворожих солдатів були загиблі і поранені.

Крім Бєлгородської та Курської області протягом січня-жовтня відзначилася Москва.

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