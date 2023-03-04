Український захисник повідомив, що російські війська не перетнули річку Бахмутка, а центр міста залишається під контролем українських військ.

Українські війська стабілізували лінію фронту в Бахмуті протягом останніх кількох днів, попри інтенсивні та триваючі атаки російських військ.

Про це розповів заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Київ". Він зазначив, що окупанти не перетнули річку Бахмутка, а центр міста залишається під контролем захисників України.

"Кожна година в Бахмуті - схожа пекло. У ворога були успіхи на півночі, північному заході від Бахмута тиждень, півтора, два тому. І зараз ворог пробує знайти слабке місце, проводити психологічні операції щодо залякування на півночі, північному заході від Бахмута. Але українські військові дають гарну відсіч. Останні кілька днів надзвичайно важкими зусиллями вдалося стабілізувати лінію фронту", - сказав Назаренко.

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Біля села Іванівське, що на південний захід від Бахмута, траса Костянтинівка-Бахмут знаходиться під контролем українських сил, які роблять це величезними зусиллями. Назаренко додав, що ситуація швидко змінюється.

Назаренко також зазначив, що російським силам не вистачає боєприпасів, вони вдаються до "хаотичних обстрілів" і намагаються обстрілювати лінії постачання.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий сьогодні заявив, що ситуація навколо Бахмута є важкою, але попри все залишається контрольованою. На цьому напрямку за добу було ліквідовано 155 окупантів та ще понад 200 - поранено.

У британській розвідці зазначають, що контрольовані українцями маршрути постачання з міста стають дедалі більш обмеженими після того, як окупанти зруйнували в місті два ключові мости. Водночас, оборону Бахмута зміцнили елітними частинами ЗСУ.

Тим часом, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні Сили України поки не залишають Бахмут Донецької області. Він також додав, що такі ж інтенсивні бої ведуться зараз ще на чотирьох-п'яти ключових напрямках в Донецькій і Луганській областях.

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