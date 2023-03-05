Російські окупанти зараз роблять акцент на боях в місті.

В даний час у російських окупаційних військ нема можливості оточити та захопити Бахмут.

Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ресурс величезний насправді стягнуто під Бахмут. І тиснути на місто вони будуть продовжувати. Основна їх задача на сьогодні полягала у тому, щоб перерізати логістичні артерії", - сказав Коваленко.

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Він уточнив, що йдеться про траси 05-04 та 05-06, через які відбувається матеріально-технічне забезпечення українських підрозділів в Бахмуті.

"Зараз вони більше роблять акцент вже на боях в місті: вони намагаються з північного напрямку, а також зі східного напрямку вже зайти в місто, розпочати бої в місті. Тут є свій вже нюанс, тому що бої в місті не є кредо російських військ - вони не мають достатньо досвіду боїв у місті, міський бій не їх стиль", - наголосив Коваленко.

Ситуація в Бахмуті

В Бахмуті вже кілька місяців тривають важкі бої. Попри те, що російська пропаганда вже не раз повідомляла про взяття міста росіянами, ЗСУ продовжують тримати позиції. Щодня українські військові ліквідують у Бахмуті багато живої сили окупантів.

5 березня Інститут вивчення війни оприлюднив прогноз, згідно якого російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут.

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