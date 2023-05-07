Загарбники "загубили" систему "Град", гармату "Гіацинт" і камери відеоспостереження.

Українська авіація завдала два удари в райони зосередження живої сили та техніки російських загарбників у Скадовському і Каховському районах Херсонській області.

Наразі підтверджено, що російські військові втратили сім солдатів, п'ять одиниць авто-бронетехніки та реактивну систему залпового вогню "Град". Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Крім того, знищено крупнокаліберну гармату "Гіацинт", оперативно-тактичний безпілотник-розвідник та дві камери ворожого відеоспостереження.

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У командуванні нагадали, що російські літаки вдарили вночі по південних регіонах України. Зокрема, ворог спрямував п'ять ракет Х-22 по Миколаївщині та одну - на Херсонщину, а вчора завдав ракетного удару, імовірно з берегового ракетного комплексу "Онікс", по гідропарку в Херсоні.

Також ворог скидав на мирне населення керовані авіабомби тощо. Через терор окупантів на Херсонщині загинули шість рятувальників-вибухотехніків, ще двох було поранено, в тому числі - медичну працівницю.

Війна в Україні - удари по росіянам

Як повідомляв УНІАН, українська авіація 6 травня завдала сім ударів по ворогу. Знищено зенітно-ракетний комплекс, 7 ударних і 8 розвідувальних безпілотників тощо.

Загалом, зазначили в Генштабі, росіяни минулої доби втратили на території України 18 безпілотників, дві РСЗВ, 18 артилерійських систем і купу іншої техніки. А ще російська армія поменшала на 660 солдат.

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