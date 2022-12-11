Підпільники пообіцяли оприлюднити список ліквідованих росіян.

Українські партизани взяли на себе відповідальність за пожежу на російській військовій базі в тимчасово окупованому Криму. Підпільники пообіцяли продовжити свою роботу.

"База мобілізованих армії РФ в смт. Радянський в українському Криму - горить. Наші агенти спрацювали як по нотах", - йдеться в повідомленні руху "АТЕШ"в Тelegram

Партизани відзначили, що довго працювали над "проектом" і у них все вийшло.

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"Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини", - пообіцяли учасники руху.

Крім того, підпільники повідомили, що у них є список окупантів, які загинули в результаті пожежі, але список оприлюднять пізніше.

Пожежа на авіабазі РФ в Криму - що відомо

Російська Федерація використовує тимчасово окупований український півострів Крим як перевалочний пункт для боєприпасів і техніки, а також перетворила його військову базу.

У останній час на півострові все частіше стали відбуватися "інциденти". Так, на військовому аеродромі "Саки" раптово згоріли десятки російських винищувачів. Після чого окупанти посилили репресії щодо місцевих жителів, які не згодні з окупацією.

10 грудня стало відомо, що у смт Радянське сталася масштабна пожежа у будівлі, де перебували російські окупанти. За різними даними, в будівлі знаходилося кілька сотень мобілізованих.

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