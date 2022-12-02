Росіяни розуміють, що місто їм не втримати, наголосив Гайдай.

Після деокупації Кремінної Рубіжне може стати наступним звільненим містом, бо росіяни не зможуть там довго оборонятися.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

"Росіяни розуміють, що Кремінну вони не втримають. Біля Старобільська рашисти будують потужну другу лінію оборони. Після деокупації Кремінної, Рубіжне може стати наступним звільненим містом, бо орки не зможуть там довго оборонятися через зруйнований стан населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, справи з просуванням ЗСУ підуть швидше: погода налагодилася, дороги промерзли.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

Як писав УНІАН, в Луганській області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Наразі у тимчасово окупованому Старобільску Луганської області ворог будує другу лінію оборони, стягуючи туди величезну кількість техніки.

Раніше Гайдай оприлюднив фото з Рубіжного та відео із Сєвєродонецька – двох міст у Луганській області, які тимчасово окупувала російська армія.

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