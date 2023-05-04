Зараз російські війська готують оборонні позиції перед контрнаступом України.

Незалежно від підсумків українського контрнаступу, Росія, швидше за все, не зможе провести значну наступальну операцію в 2023 році.

Про це заявила директор Національної розвідки Авріл Хейнс, пише CNN. Зараз Росія відчуває нестачу боєприпасів і живої сили. "Фактично, якщо Росія не ініціює обов'язкову мобілізацію і не забезпечить істотні поставки сторонніх боєприпасів крім існуючих поставок з Ірану та інших країн, їм буде все важче підтримувати навіть скромні наступальні операції", - сказала Хейнс.

На її думку, Путін міг зменшити свої короткострокові амбіції щодо України. "Щоб зміцнити контроль над окупованою територією на Сході та Півдні України та гарантувати, що Україна ніколи не стане союзником НАТО", - пояснила вона.

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Також Хейнс вважає малоймовірною здатність Росії домовиться про паузу в цьому році. Вона зазначила, що війська РФ готують нові оборонні позиції перед контрнаступом ЗСУ, а в квітні захопили меншу територію, ніж за будь-який з трьох попередніх місяців.

Стан армії РФ: що відомо

У березні в українській розвідці повідомляли, що моральний стан російських мобілізованих знаходиться на низькому рівні через великі втрати і відношення з боку командування.

Перед річницею повномасштабної війни в Білому домі заявили, що Росія так і не змогла вирішити безліч проблем у своїх військах.

У квітні український державний проект "Хочу жити" отримав 3200 звернень від росіян.

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