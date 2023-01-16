Операцію здійснювали воїни ССО у координації з іншими підрозділами ЗСУ.

Оператори Сил спеціальних операцій разом із іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна Луганської області.

Як зазначили у прес-службі ССО, атаку вдалося відбити попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння.

Також в ССО показали фрагмент бою, знятий одним із воїнів. На кадрах видно, що бій відбувся у лісосмузі. Розпочався стрілковий бій із застосуванням іншого озброєння.

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Ситуація в Луганській області: головне

Українські воїни ще влітку 2022 року пішли у контрнаступ. Зокрема, захисники Україні в Луганській області звільнили більше десятка населених пунктів. В ОВА наголосили, що українським військовим вдається потроху просуватися вперед в напрямку міста Кремінна.

У Кремлі побоюються, що українські бійці звільнять Кремінну, щоб запобігти такому розвитку подій командування РФ перекинуло в Луганську область кілька підрозділів десантників і танки, але на ситуацію це не вплинуло.

В Інституті вивчення війни вказали, що бійці ЗСУ все ближче підходять до Кремінної, а російські окупанти не в силах тримати удар.

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