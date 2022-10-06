ЗСУ від початку жовтня звільнили від армії РФ понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.
Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу.
"Маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів з початку активних дій в жовтні. І ми просуваємось далі", - сказала Гуменюк.
Вона підкреслила, що на кількох напрямках українські бійці просунулися до 20 кілометрів вглиб. Події розвиваються неймовірно динамічно. Окупанти в гніві обстрілюють мирне населення з РСЗВ.
Раніше Сергій Гайдай оголосив про початок звільнення Луганщини.
Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо
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