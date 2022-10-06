На кількох напрямках українські бійці просунулися до 20 кілометрів вглиб.

ЗСУ від початку жовтня звільнили від армії РФ понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу.

"Маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів з початку активних дій в жовтні. І ми просуваємось далі", - сказала Гуменюк.

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Вона підкреслила, що на кількох напрямках українські бійці просунулися до 20 кілометрів вглиб. Події розвиваються неймовірно динамічно. Окупанти в гніві обстрілюють мирне населення з РСЗВ.

Раніше Сергій Гайдай оголосив про початок звільнення Луганщини.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо

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