Українська розвідка зробила деякі висновки після заколоту Пригожина в Росії за оцінкою свого ворога.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна отримує інформацію, в тому числі, від джерел, близьких до президента РФ Володимира Путіна.

В інтерв'ю Reuters Буданов визнав, що в 2014 році Україна програла Росії інформаційну війну, але тепер Україні програє сама Росія.

Повідомляється, що українська розвідка зробила деякі висновки після заколоту Пригожина в Росії за оцінкою свого ворога. Сам Буданов нагадав журналістам, що ГУР першими попередили про реальну загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

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"У нас є свої джерела. Так би мовити, в найближчих кабінетах (до Путіна). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - сказав він.

Окремо журналісти зазначили, що принцип ГУР щодо усунення ворогів можна порівняти з ізраїльським Моссадом. Буданов не став заперечувати таку аналогію. "Якщо ви питаєте про Моссад як про знамениту (зовнішню розвідувальну службу Ізраїлю - УНІАН)... щодо знищення ворогів своєї держави, то ми цим займалися і будемо займатися. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", - відповів глава ГУР.

У матеріалі вказується, що на Буданова вже було скоєно безліч невдалих замахів. В останньому випадку нападник сам був підірваний під час спроби підірвати автомобіль.

Наприкінці розмови журналісти згадали спробу росіян завдати удару по штабу ГУР у Києві, на що Буданов уточнив, що це вже не перший випадок. "Це була не перша їхня спроба. Але, як бачите, ми знову тут, в основних приміщеннях цієї будівлі. Коли ви були надворі, ви могли бачити, як люди ходять і працюють", - додав Буданов.

Росія намагається вбити Буданова - головне

У червні російські пропагандисти поширили фейк про нібито поранення Буданова. При цьому нова ІПСО збіглася як з початком українського контрнаступу, так і з реальною спробою РФ вбити главу ГУР ракетою.

Повідомлялося, що на початку літа РФ випустила у бік штаб-квартири ГУР у Києві балістичні та крилаті ракети, а також дрони. Всі цілі було перехоплено столичною ППО. Постраждалих не було.

У Міноборони неодноразово підкреслювали, що Росія не відмовилася від намірів усунути вище військове і політичне керівництво України. Відомо про неодноразові замахи, в тому числі, на президента Володимира Зеленського і командувача ТрО Ігоря Танцюру. Крім того, під особливою увагою у окупантів залишається і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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