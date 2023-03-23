Видання зазначило, що ЗСУ все ще не вистачає зброї для весняного контрнаступу.

Хоча США та інші західні партнери України нарощують підтримку ВСУ, їм як і раніше не вистачає зброї, щоб повністю витіснити російських окупантів.

Як пише видання Washington Post, українські офіційні особи, західні дипломати та аналітики зазначили, що поставка зброї від парнтерів займає дуже багато часу. Особливо актуально це на тлі того, що обидві сторони готуються до весняного наступу, який може вплинути на результат війни.

Видання зазначило, що обіцяні таки "Абрамс" посилять ЗСУ, але прибудуть не раніше осені, тобто приблизно через півроку після очікуваного весняного контрнаступу української армії.

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"Час на боці РФ, а це означає, що у неї є солдати і техніка, щоб вести довгу війну на величезному фронті", - сказала Рейчел Ріццо, аналітик Європейської програми Атлантичної ради. "Україна не має такої переваги. ... Якщо зброя не буде доставлена досить швидко, Україні буде вкрай складно дати відсіч росіянам".

Видання вказало, що навіть ті поставки, які вже були анонсовані, можуть зіткнутися із затримками, якщо лінії постачання і транспортні вузли будуть перевантажені, що може дати перевагу РФ.

При цьому видання зазначило, що затримки з поставками зброї і боєприпасів не єдина проблема. Зокрема, прибічники поетапної стратегії поставок озброєння кажуть, що Захід зробив все можливе, успішно уникаючи прямого конфлікту з РФ. Однак деякі офіційні особи і дипломати визнають, що така стратегія Заходу дорого обійшлася Україні, але кажуть, що вона також відображала політичні реалії формування широкої міжнародної коаліції.

Весняний контрнаступ ЗСУ

11 березня командувач східним угрупуванням військ Олександр Сирський анонсував, що початок весняного контрнаступу ЗСУ "вже не за горами".

А 16 березня Politico написало, що влада США швидкими темпами готує українську армію до контрнаступу. А представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат уточнив, що для успішного контрнаступу армії потрібні далекобійні засоби ППО і винищувачі.

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