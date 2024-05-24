На знімку за 23 травня можна побачити руйнування на місці влучання ракети, поруч знаходився і уражений корабель.

Нещодавно Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські військові уразили малий ракетний корабель РФ – "Циклон". У четвер, 23 травня, зʼявилися супутникові знімки з місця удару.

Кадри публікує російська служба "Радіо Свобода". Так, на знімку за 23 травня можна побачити руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним знаходився російський корабель "Циклон". Він був носієм ракет "Калібр", якими РФ неодноразово била по українських містах.

"Аналітики розслідувальної групи Conflict Intelligence Team кажуть, що отримали від джерела в Севастополі фотографію з місця подій, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води. Непрямо затоплення корабля підтверджується і присутністю на місці рятувального катера, який також можна побачити на супутникових знімках", – йдеться у повідомленні.

Ураження "Циклона"

В ніч проти 19 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. "Кримський вітер" писав про влучання "в якийсь корабель". Згодом повідомлялося про те, що Сили оборони знищили російський тральщик "Ковровець".

Як з'ясувалося пізніше, під час тієї атаки Росія втратила ще один корабель – мова про "Циклон". Російські телеграм-канали писали, що що малий ракетний корабель окупантів був уражений ракетами ATACMS. Його поразку днями офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Варто зазначити, що за весь час перебування в строю цей корабель не випустив жодної ракети. Дмитро Плетенчук зауважив, що "Циклон" фактично був "недоробленим".

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