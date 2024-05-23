Затоплення носія "Калібрів" свідчить про вразливість російських кораблів у Криму.

Британська розвідка проаналізувала ураження малого ракетного корабля "Циклон", який є носієм крилатих ракет "Калібр", в окупованому Севастополі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 19 травня українські сили скоординували атаку дальнього радіуса дії на порт в окупованому Севастополі.

"Атака, яка, скоріше за все, включала поєднання ударних дронів-камікадзе і ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), майже напевно призвела до потоплення корвету "Циклон" (класу Каракурт)", - повідомляє розвідка.

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Водночас, "Циклон" є одним з чотирьох російських кораблів класу "Каракурт", які є носіями крилатих ракет "Калібр" і діяли у Чорному морі з 2022 року. Імовірно, що два з цих кораблів були переведені у Каспійське море, аби безпечно завершити морські випробування після серії успішних українських атак. Четверте судно з цієї групи раніше зазнало серйозних пошкоджень під час української атаки у листопаді 2023 року.

При цьому, як відзначає розвідка, такий стан справ навряд чи суттєво змінить вплив російського флоту на українські операції, але ця ситуація підкреслює збереження небезпеки для російських сил, які діють в окупованому Криму і у регіоні Чорного моря, а також підкреслює подальший успіх України при нанесенні скоординованих ударів.

Потоплення "Циклона"

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 20 травня у соціальних мережах з'явилася інформація, що під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон". Поширювалась інформація, що було завдано ударів ракетами ATACMS.

Пізніше цю інформацію підтвердив вже офіційно Генеральний штаб ЗСУ.

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