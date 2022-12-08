Диктатор Лукашенко наразі утримується від залучення його збройних сил до "спецоперації" Кремля.

Спроби Росії змусити Білорусь приєднатися до війни в Україні можуть спричинити внутрішні тертя в армії республіки.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, це підтверджує й український Генштаб. Зокрема, 7 грудня ГШ ЗСУ повідомив про зростання невдоволення діяльністю білоруського військово-політичного керівництва через загрозу вступу Білорусі у війну в Україні серед військовослужбовців білоруської прикордонної служби та збройних сил.

Раніше аналітики ISW припускали, що російський міністр оборони Сергій Шойгу літав у Білорусь на зустріч з Олександром Лукашенком і міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, щоб продовжити тиск на Білорусь та змусити її підтримати наступальну кампанію Росії в Україні. Водночас білоруські чиновники, зокрема Лукашенко та Хренін, використовували риторику для підтримки поточної російської інформаційної операції, спрямованої на закріплення українських сил на білорусько-українському кордоні з загрозою вступу Білорусі у війну.

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"Російський тиск і участь білоруських офіційних осіб у триваючій російській інформаційній операції можуть викликати занепокоєння серед білоруських військових. ISW продовжує оцінювати, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які стримують готовність Лукашенка це зробити", - йдеться у звіті.

Білорусь допомагає Росії у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію республіки у користування російській армії. Саме звідти російські танки проривали український кордон 24 лютого.

З Білорусі летять російські ракети.

На думку західних аналітиків, наразі Білорусь займається відволіканням українських сил від зосередження на гарячих ділянках фронту. Однак ЗСУ готуються у разі вторгнення білоруської армії.

Режим Лукашенка також допомагає окупантам ремонтувати розбиту техніку, перекидати техніку в Україну тощо.

Мінськ з-поміж усього діє проти України й на міжнародному рівні. 13 вересня режим Лукашенка не підтримав засудження спроби Путіна анексувати українські регіони.

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