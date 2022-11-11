За даними Генштабу, ворог атакував ЗСУ водночас на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ й на Новопавлівському і Запорізькому напрямках.

На успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині росіяни відповідали жорстокими контратаками на інших напрямках. Просто зараз тривають криваві бої на сході країни на тлі успіхів України на Херсонському напрямку.

Як повідомив у Facebook волонтер і засновник "Ukrainian Witness" Віталій Дейнега, у вересні в дуелях танкового батальйону та піхотного програвали обидві сторони, бо переваги у техніці у нас не було, ні зараз, ні тоді: "Для наступальних дій ми концентрували сили в одному місці, за рахунок інших. Бо це був наш єдиний шанс. І ми його використали на всі сто".

"Рахунок за наступ на Херсонщині оплатили не тільки наші підрозділи на півдні. Його прямо зараз оплачують під Бахмутом, навколо Авдіївки та на всіх інших напрямах. Всі знають заради чого", - написав він.

Дейнега назвав Херсон і Харківщину "блискучими військовими перемогами": "Просто не забувайте що за ці перемоги на різних ділянках лінії зіткнення платить ціну звичайний солдат Петро, якого іноді важко розгледіти на кінчику червоної стрілочки на мапі".

Ситуація на сході: дані Генштабу

На Куп’янському та Лиманському напрямках російські загарбники атакували з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське.

На Бахмутському напрямку противник гатив з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ, а на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка.

Тим часом на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір’я, Степове та Шевченко.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

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