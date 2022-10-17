У рамках місії військової допомоги передбачається підготовка до 15 тис. українських воїнів, зазначив журналіст.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу домовились створити місію військової допомоги для України.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Міністри закордонних справ ЄС тепер домовились про військову тренувальну місію для України. Вона повинна підготувати до 15 тис українських солдатів на території ЄС. Початок має бути у середині листопада", - заявив Йозвяк.

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Допомога Україні від ЄС 2022 - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі працюють над визначенням параметрів майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки українських військових.

7 жовтня лідери країн-членів Європейського Союзу досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

16 жовтня стало відомо, що Франція надасть нашій державі системи протиповітряної оборони та розширить програму навчання бійців української армії.

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