Україна отримає нову військову допомогу від США.

Оновлено: CNN з посиланням на Держдеп США повідомляє, що президент США Джо Байден вже затвердив виділення додаткової допомоги Україні в розмірі 725 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден оголосив про нову військову допомогу сумою 725 мільйонів доларів, яку буде передано для Збройних сил України.

Відповідний документ опубліковано на сайті Білого дому.

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"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки делегую Державному секретарю повноваження керувати вилученням до 725 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військові навчання та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється на сайті Петагону, у новому пакеті військової допомоги будуть:

Понад 200 багатоцільових транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 тисяч артилерійських снарядів RAAM;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

додаткові боєприпаси систем HIMARS.

5000 одиниць протитанкової зброї;

стрілецька зброя та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

медичне приладдя.

Військова допомога Україні від США: що відомо

Раніше видання Reuters повідомляло, що США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках нового пакету допомоги на 725 млн доларів.

4 жовтня президент США Джозеф Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Зокрема, президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії, стільки, скільки це буде потрібно.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що новий пакет військової допомоги США допоможе ЗСУ ще ефективніше звільняти Україну від окупантів.