Білоруська сторона нібито перекинула до українського кордону, зокрема, зенітні ракети.

Триває війна в Україні, і білоруська влада розмістила на кордоні нашої країни війська протиповітряної оборони та авіацію наступного дня після того, як білоруський диктатор оголосив про стягування до території вздовж кордону майже третини своєї армії.

На українсько-білоруському кордоні розгорнуто військові радіотехнічного корпусу Білорусі, туди стягнуто зенітні ракети, публікує AP слова командувача військами білоруської протиповітряної оборони генерал-майора Андрія Лук'яновича, сказані в ефірі національного телебачення країни.

За його словами, такий крок є "значним посиленням". Українська сторона не підтверджувала посилення військ Білорусі на нашому кордоні.

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Нагадаємо, Олександр Лукашенко 18 серпня стверджував, що наказав відправити на кордон з Україною майже третину армії Білорусі. Варто зазначити, що, згідно з даними з відкритих джерел, білоруська армія нараховує близько 60 тисяч осіб. Диктатор говорив, що віддав наказ про переміщення військ нібито тому, що українська сторона розмістила на кордоні понад 120 тисяч військових.

Варто зазначити, що Білорусь підтримала Росію під час повномасштабного вторгнення в Україну - дозволила росіянам зайти на нашу територію з півночі. Крім того, на початку протистояння з Білорусі по Україні здійснювалися ракетні удари.

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