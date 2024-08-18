Українські прикордонники не фіксують переміщення техніки та військ з Білорусі.

Незважаючи на всі заяви та погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін.

Як повідомив у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, українські прикордонники не фіксують переміщення техніки та військ.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону", - зазначив він. Відео дня

Нові заяви Лукашенка

Сьогодні, 18 серпня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що до кордону з Україною перекинули "третину армії" Білорусі. Також він заявив, що Україна нібито розмістила поблизу кордону з Білоруссю понад 120 тисяч військових.

Раніше Олександр Лукашенко закликав завершити війну в Україні, назвавши незаконне вторгнення Росії "бійкою". За його словами, ця війна нібито вигідна Заходу, який чомусь хоче, щоб українці та росіяни "знищили один одного".

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