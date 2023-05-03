Росіяни також запускають фейки щодо наслідків обстрілу Павлограда.

Фейкові заяви російських ультранаціоналістів про "перемоги" на фронті спрямовані на уповільнення контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомили у ISW за 2 травня, коментуючи заяву засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про обстріл автомобіля, у якому нібито був командувач Силами української територіальної оборони генерал-майор Ігор Танцюра. Тоді він заявляв, що окупанти вбили українського генерала, й навіть опублікував відео з обстрілов.

Однак майже одразу спікер Української тероборони Денис Зелінський спростував цей фейк і наголосив, що "всі живі та здорові".

Відео дня

Як йдеться у зведенні, так звані російські військкори назвали заяви Пригожина про вбивство Танцюри інформаційною перемогою. За словами одного з відомих пропагандистів, український генерал отримав вказівку про переведення резервів у Бахмут і підготовку Сил оборони до контратак у цій місцевості. Обстріл автомобіля з ним росіяни вважають важливою подією з оперативної точки зору, яка уповільнює майбутній контрнаступ ЗСУ.

Водночас інші російські військкори стверджують, що обстріл ЗС РФ Павлограда 1 травня значно ускладнює логістику українців і також позначиться на строках контрнасту України.

Війна в Україні і пропаганда

Як раніше повідомляв УНІАН, рейтингова група NewsGuard виявила 49 веб-сайтів новин, створених чат-ботами зі штучним інтелектом.

У Центрі статегічних комунікацій попередили, що росіяни продовжують здійснювати в соцмережах інформаційно-психологічні операції. Зокрема, країна-терористка зараз розповсюджує вкиди щодо нібито "протистояння" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Раніше в Міноборони попередили, що російські окупанти здійснюють чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), поширюючи фейкові цифри щодо втрат України у боях за Бахмут.

Крім того, російська пропаганда створює фейкові акаунти українських військових у соцмережах та месенджерах для поширення фейків.

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