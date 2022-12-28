Аналітики наголошують, що Росія насправді не пропонує вести переговори з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров видав чергову порцію заяв про бажання "денацифікувати" та "демілітаризувати" Україну. Очільник МЗС також поскаржився, що Захід продовжує підтримувати Україну у війні.

Такі заяви Лаврова свідчать про можливі наміри РФ підштовхнути міжнародне співтовариство до переговорів на умовах Москви, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

За його словами, Кремль нібито продовжуватиме шукати військового рішення війни доти, "поки український уряд не капітулює перед вимогами Росії". Експерти пояснюють, що вимоги РФ щодо "демілітаризації" спрямовані на те, щоб позбавити Україну можливості протистояти російській агресії, а заяви про "денацифікацію" свідчать про бажання змінити владу в Україні.

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Крім того, на думку Лаврова Україна та її партнери "мають визнати" захоплення Росією окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. При цьому всю відповідальність за війну він, традиційно, поклав на Україну та США.

"Заклик Лаврова до військового врегулювання війни в Україні, який дозволить досягти початкових військових цілей Росії, слідує за навмисно розпливчастими заявами президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія відкрита для переговорів", – зазначають аналітики.

Вони впевнені, що слова Путіна насправді не були пропозицією вести переговори з Україною, оскільки він не ставив серйозних умов для переговорів. За оцінкою ISW, Росія продовжить концентрувати своє невдоволення на Заході, відкидати суверенітет України та намагатися змусити Захід натиснути на Україну для переговорів. При цьому, російське керівництво хоче вести переговори з західними офіційними особами і позбавити українську владу права взяти в них участь.

"Кремль зазвичай підкреслює своє невдоволення Заходом з приводу війни в Україні, а не невдоволення самою Україною, щоб отримати вигоду із прагнення Заходу до переговорів і створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів", – пояснили аналітики.

Війна в Україні: переговори

Як раніше повідомляв УНІАН, Путін заявив, що не відмовляється від переговорів. Москва нібито готова обговорювати "прийнятні розв'язки" війни в Україні. В офісі Зеленського вже відповіли, що Росія просто намагається уникнути відповідальності.

В ISW також зазначали, що Путін не готовий до миру, а намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну. Він розглядає Україну як нелегітимну державу, а Зеленського – як несамостійного гравця.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Хертлінг наголосив, що чиновники країни-агресора не вміють домовлятися по дрібницях, а тому переговори неможливі.

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