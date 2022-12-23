Російські військові не домоглися будь-яких значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.

Російський президент Володимир Путін не готовий до мирних переговорів – Кремль продовжує розглядати Україну як нелегітимну державу, а Зеленського – як несамостійного гравця.

Як зазначає Інститут вивчення війни у своєму ранковому звіті, Путін також подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за затяжну війну.

Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне до якнайшвидшого припинення війни, одночасно зазначивши, що Росія не буде збільшувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат".

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Обидві заяви, підкреслюють аналітики, є частиною зусиль Кремля, щоб виправдати дорогі військові дії Путіна перед російською аудиторією, яка все більше йде на жертви заради досягнення нереалістичних цілей Кремля.

Також аналітики звертають увагу, що російські військові не домоглися будь-яких значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.

Війна в Україні - мирні переговори

Кремль неодноразово виступав зі звинуваченнями в бік України про нібито небажання сідати за стіл переговорів. При цьому в Москві не пом'якшували свої заяви про Україну, продовжуючи гнути лінію Путіна.

Напередодні американський президент Джо Байден, який до цього не бажав спілкуватися з Путіним, зазначив, що згоден переговорити з главою Кремля, коли той буде справді готовий до мирного врегулювання.

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