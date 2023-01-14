На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Російські окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області. На місці атаки виникла пожежа, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Інформацією про це поділилася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Оніщук в офіційному Telegram-каналі. Вона написала: "Внаслідок ворожого обстрілу на території об'єкту виникла пожежа. Всі відповідні служби оперативно відреагували на виникнення надзвичайної ситуації. На місце гасіння прибули рятувальники для локалізації пожежі. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає".

Ділянку дороги поруч з інфраструктурним об'єктом завчасно перекрили для мінімізації потенційного збитку. При цьому всі робітники перебували в укритті під час повітряної тривоги.

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Оніщук окремо виділила ретельну роботу сил ППО. Українські воїни збили дві ракети в Івано-Франківській області, але одна все ж "прорвалася" до об'єкта.

Атака російських окупантів 14 січня: що відомо

Повітряну тривогу в більшості областей оголосили приблизно о 14:30. Згодом "почервоніли" і решта західних регіонів.

Протягом наступних годин надходила інформація про роботу ППО в багатьох областях: Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та інших.

Рашисти навмисно вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі. В результаті один з під'їздів було повністю зруйновано, а під завалами опинилися люди. За останньою інформацією, окупанти своєю атакою вбили 5 осіб, а ще 27 отримали поранення. Серед останніх є діти.

Атаки по критичній інфраструктурі також зафіксували на Харківщині і Львівщині. У Харкові через удар ввели аварійні відключення світла і тимчасово зупинили метрополітен.

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