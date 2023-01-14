У МВС Молдови підкреслюють, що це вже третій випадок падіння уламків ракет на території країни.

На території Молдови впали уламки ракет, випущених в результаті ударів Росії по Україні.

Як йдеться у прес-релізі МВС Молдови, уламки виявлені сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга (Бричанський район).

Повідомляється, що Кишинів передбачав це і задіяв план, згідно з яким було збільшено кількість патрулів в прикордонних районах. Місце падіння ракет оточили і викликали рятувальну службу. Правоохоронці забезпечують охорону місця події по периметру і займаються збором даних.

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У МВС Молдови підкреслюють, що це вже третій випадок падіння ракет на території країни внаслідок масованих ударів Росії по Україні.

Масована ракетна атака Росії по Україні 14 Січня - що відомо

Сьогодні вдень у Києві та низці областей прогриміли вибухи. У столиці спрацювали сили протиповітряної оборони.

У Дніпрі, Харкові та Львові зафіксовано прильоти. У Дніпрі російська ракета влучила у багатоповерхівку, в результаті чого "склався" цілий під’їзд. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.

У Харківській та Львівській областях є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. У містах введено аварійні відключення світла.

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