Росіяни в своїх ІПСО прагнули зміцнити уявлення про російську могутність.

Кремль переосмислив свої ІПСО, перебільшуючи важливість кожного тактичного наступу, щоб деморалізувати українців і змусити Захід засумніватися у важливості військової підтримки України, зазначає Інститут вивчення війни.

Москва намагається переконати країни Заходу, що Україна не зможе протистояти нібито переважній силі російських наступів, результати яких в результаті не нададуть стратегічного впливу на полі бою.

Перебільшення дрібних перемог також дозволило Кремлю пояснити для росіян повільні темпи наступу окупантів.

Відео дня

"Обидві версії розповіді - очікуваний бліцкриг на початку вторгнення 24 лютого і враження про нестримний, хоча і повільний, наступ під час її другої фази - частково призначалися для стримування надання західної допомоги", - вважають західні аналітики.

Росіяни в своїх ІПСО прагнули зміцнити уявлення про російську могутність до вторгнення і применшити успішний опір України в надії, що Захід відмовиться від підтримки зусиль України, спрямованих на перемогу у війні. "У цьому вони зазнали невдачі", - йдеться в повідомленні Інституту.

Росія пішла в наступ - нові невдачі РФ на полі бою

Кілька останніх тижнів військові та експерти обговорювали варіанти розвитку нових наступів ЗС РФ на Україну.

Сама ж Москва робила вигляд, що готується до великомасштабних операцій ледь не походом на Київ. Однак наразі Путін зробив ставку на захоплення Донбасу.

Після низки невдач окупантів на полі бою, підтвердження яких регулярно з'являються в мережі, експерти констатували, що у Росії недостатньо ресурсів для проведення великих наступів.

Вас також можуть зацікавити новини: