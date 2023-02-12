Щонайменше кілька командирів середньої ланки стали жертвами такої тактики загарбників.

Російські окупанти вбивають власних командирів, щоб не йти на безглузді штурми українських позицій.

Про тактику окупантів розповів близький до приватної військової компанії "Вагнер" Телеграм-канал Grey Zone. Зазначається, що таким способом з боїв не повернуоося "кілька командирів середньої ланки".

"Я вам без жартів і перебільшення кажу, кількох командирів середньої ланки в зоні бойових дій в Україні просто "втрачали в атаці" (розумійте як хочете) під виглядом нещасного випадку чи дій противника. І лише завдяки цьому бійці не йшли і не виконували чергове, як кажуть, "одноразове завдання", - йдеться у повідомленні.

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Російські окупанти не відмовилися від планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, раніше Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Це узгоджується з даними розвідки, яка відзначала, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

Станом на ранок 12 лютого росіяни продовжували зосереджувати свої зусилля на тому, щоб вести наступ на таких напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Новопавлівському.

На сході нашої держави ворог зазнає величезних втрат. Варто зазначити, що втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 137 тис. 780 окупантів.

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