Аналітики RUSI дійшли висновку, що Кремль розраховує воювати до 2026 року

Британський дослідницький центр RUSI оцінив поточний потенціал армії РФ у веденні війни проти України. Аналітики назвали орієнтовну кількість особового складу окупантів, який зараз воює проти ЗСУ.

Експерти RUSI зазначили, що в даний час угрупування окупантів налічує 470 тис. "багнетів", 2060 танків та 7080 різних ББМ, переважно МТ-ЛБ, БМП та БТР, 1130 реактивних систем залпового вогню та близько 4780 одиниць ствольної артилерії, з яких 20% - самохідна артилерія.

При цьому російські окупанти можуть розраховувати на підтримку 310 ударних літаків ВКС РФ та 290 гелікоптерів, із яких 110 – це ударні. В RUSI попередили, що авіація окупантів і цього року здатна надавати інтенсивну підтримку військам на землі, що впливатиме на результативність армії РФ. Хоча російська авіація і має проблеми персоналом, який би міг ефективно виконувати завдання.

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Аналогічна ситуація, за оцінкою RUSI, складається і з артилерією у росіян. Зокрема, поставки 152-мм снарядів у них нестабільні, а із боєкомплектом до 220-мм РСЗВ типу "Ураган" є проблеми.

Аналітики зауважили, що на цей і наступний роки міноборони РФ запланувало значне збільшення виробництва боєприпасів, але навряд чи російська промисловість зможе "витиснути" запланований результат, тому отримані 2 млн снарядів від КНДР хоча і посилять армію РФ на полі бою цього року, але не дадуть переваги.

Експерти зазначили, що стосовно живої сили, то фіксується її збільшення. З 360 тис. осіб до 470 тис. протягом 2023 року, що в свою чергу демонструє здатність РФ відновлювати втрати.

Зогляду на цифри аналітики RUSI дійшли висновку, що Кремль розраховує воювати до 2026 року, бо саме такий "горизонт планування" їм зараз дає поточна ресурсна база росіян.

Війна в Україні: новини

У районі села Кринки Херсонської області, російська армія збільшила кількість спроб вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі.

А видання Business Insider з посиланням на Міжнародний інститут стратегічних досліджень повідомило, що тільки протягом минулого року РФ втратила близько 1120 танків у війні проти України.

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