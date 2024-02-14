Українська розвідка перехопила радіопереговори росіян.

Від ворожого великого десантного корабля "Цезар Куніков" після української атаки залишилась лише "масляниста пляма".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення корабля. В повідомленні сказано, що візуальний огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 Повітряно-космічних сил РФ.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", — цитує ГУР російського пілота, який в радіоперехопленні констатує знищення корабля.

В ГУР Міноборони зазначають, що великий десантний корабель "Цезар Куніков" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, (так званого "сліпа"), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.

"За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений", - зазначають в українській розвідці.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 14 лютого жителів окупованої Алупки на півдні Криму розбудили вибухи і стрілянина в морі недалеко від берега.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло, що російський корабель "Цезар Куніков" атакували кілька морських дронів Magura.

Успішну місію по знищенню корабля здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Зазначалося, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

Корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і тонув. Це одне із найновіших російських суден, яке могло вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

В ГУР зазначали, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Більшість членів екіпажу "Цезаря Куніков" загинули.

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