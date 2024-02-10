Ворожі штурми залишаються піхотними – бронетехніку противник не застосовує.

На лівобережжі Дніпра в Херсонській області останнім часом зменшилася кількість атак з боку російських окупаційних військ. Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Український плацдарм залишається кісткою в горлі для окупантів, вони продовжують штурмові дії, при тому, що станом на зараз уже не можуть формувати велику кількість таких штурмових груп", – додала вона в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Якщо раніше загарбники дозволяли собі до 15 штурмових груп за добу, то зараз йдеться про 2-4 спроби штурмових дій з боку противника. Усі вони не мали результату.

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"Можемо констатувати, що це все ж таки "м’ясні штурми" групами по 10-15 осіб із різних напрямків, і, як правило, на вихідні позиції повертається до 30% від початкового складу", – зазначила Гуменюк.

За її словами, ворожі штурми залишаються піхотними – бронетехніку противник не застосовує. Вочевидь, береже її на потім, коли на лівобережжі зʼявиться і українська техніка.

"Очевидно, що ворог вірить у наші зусилля і розуміє, що незабаром там з’явиться наша бронетехніка і, тоді їм буде своя більше потрібною. Тому що перші штурми, які вони робили, за класикою тактики були в супроводі бронетехніки, втратили вони її досить багато. Так, уздовж Олешківської траси стоїть значна перешкода з пошкодженої ворожої техніки, яку вони не можуть ні забрати, ні використати", – констатувала Наталія Гуменюк.

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Російські окупанти увійшли в Новомихайлівку на Донеччині і зайняли 10-15% території села. Таку оцінку дав експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Тим часом у Генштабі повідомили, що окупанти концентрують атаки на двох напрямках фронту – Авдіївському та Марʼїнському. Тільки на Авдіївському українські військові відбили понад 30 ворожих атак, а на Марʼїнському противник намагався покращити своє положення 31 раз. При цьому загалом на фронті від початку доби відбулося 87 боєзіткнень.

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