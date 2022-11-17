Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Під уламками зруйнованої двоповерхівки у місті Вільнянськ Запорізької області ще можуть бути люди, бо в будинку проживали чотири родини.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Екстрені служби проводять аварійно-рятувальні роботи у місті Вільнянськ, де внаслідок нічного ракетного удару зруйновано двоповерховий житловий будинок", - зазначив він.

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Старух нагадав, що наразі під завалами знайдено четверо загиблих, їхні особисті дані встановлюються.

"Під уламками будинку ще можуть перебувати люди, оскільки у ньому проживали чотири родини", - уточнив голова ОВА.

За його словами, до розбору завалів долучено 34 рятувальники, також їм допомагають 10 волонтерів.

Удар окупантів по Запорізькій області

Вночі 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі.

Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок, під завалами опинилися люди.

Повідомлялося про чотирьох загиблих.

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